Достоинства: можно уйти и не мучится до конца

Недостатки: весь спектакль сплошной минус

28 мая 2021 г. я ходила на нечто, язык не поворачивается назвать это спектаклем, в рамках XXII Международного театрального фестиваля "Радуга". Никак не ожидала, что мне очень быстро захочется покинуть это самое бездарнейшее, увиденное мной, действо за всю мою жизнь. Не понимаю как отбирают спектакли на этот фестиваль. Такое не может называться спектаклем, а тем более пройти отбор!Рассказываю: Вышел какой-то мужик в спортивном костюме и на протяжении 20 минут при свете бегал по зрительному залу, называл людей на "ты", говорил фигню какую-то, отбирал телефон, задавал глупые вопросы, причем все это похоже без микрофона... Кто услышал, тот услышал... просил закурить. Если это было введение в спектакль, то это не художественный прием (ПЛОХОЙ ИНТЕР-АКТИВ), а просто растягивание времени, потому что сказать по сути нечего. На сцене ничего нет, кроме экрана, стула и камеры, хотя из этого вполне можно было сделать прекрасное введение в спектакль, но бегающий гопник по залу 20 минут- это вообще перебор. Создалось впечатление, что его речь вообще не была продумана, а так... вот что придет на ум- то и городи!Я пришла в театр смотреть пьесу, а не для того, чтобы смотреть на гопника и вступать с ним в беседы глупые бесконечно.Искусство должно воспитывать и нести культуру, а не тыкать тебя в тоже самое, что ты можешь увидеть у себя на помойке возле дома! Если даже брать такую тему, то должен быть очень талантливый режиссер, чтобы преподнести ее интересно и проблематично!Согласитесь, 20 минут ( я засекала, потому что уже на 5-й минуте хотелось встать и уйти)для спектакля, который идет 1,5 часа - это просто провал.Не знаю кому это вообще может быть интересно?! Вопрос к режиссеру и сценаристу: как такое возможно, чтобы спектакль выглядел так, как будто вовсе нет сценария, артисты просто на ходу думают: "а что бы сказать дальше?"?Ну, досидев 20 минут, дождалась другого действия, хотя порывы уйти были все сильнее: вышел полицейский и еще один артист сел на стул... и тут началось глупейшее действие...- викторина... этому на стуле вопросы задавал полицейский о городе Подольске: "Сколько жителей?", Когда он был построен?" и т. п., потом с такими же вопросами обращался к зрителям про ПЕТЕРБУРГ. В общем еще на 25 минут какого-то урока в средней школе- игры актерской "0", развития "0", сюжета "0", только многократно звучало настойчиво, что в Подольске ВСЕ ДЕБИЛЫ. Если бы это было один раз! А когда это повторялось на протяжении 25 минут ( возможно и потом, но я ушла), то это уже звучало как оскорбление. Если бы были люди из Подольска, думаю их бы это задело. Потом, странно, что нам раздали наушники- артисты легко разговаривали на русском, правда потом, почему то иногда переходили на литовский. Зачем спрашивается? Я сидела и думала, вернее мучилась, ожидая чего- сама не знаю, когда уже почти час прошел и вот такое не пойми что происходило... Пришла мысль, что видимо создателя этой пьесы или режиссера сильно обидели в Подольске, потому что это просто смаковалось, что в Подольске все дебилы. Собственно, сюжета нет- высосанное из пальца действие, актеры практически не играли- играть то нечего было... Тоска смертная, смешного ничего вовсе... а, видимо, было рассчитано и на шутки. Правда кто-то смеялся, что меня крайне удивило.Вот я ждала, ждала и не дождавшись, прямо вся измучилась от позывов уйти, просто через 45 минут встала и ушла! Очень жалко потраченного времени.Если бы почитала раньше, прежде чем пошла на спектакль, отзывы о пьесе и о спектакле, лучше бы кино дома посмотрела хорошее какое-нибудь, не верьте положительным отзывам. Читайте отрицательные- это точно будет правдой!Я почитала про этот спектакль и порадовалась, что ушла не дождавшись, когда начнется мат и какая-то прости Господи полицейская девица выползет.Низкопробщина в чистом виде!Ни кому не советую тратить время на это бездарное действо, думаю, что оно не сильно отличается в разных театрах. Но не могу говорить за другие театры, дабы не обидеть.Чтобы сделать из этого Г... хороший спектакль, несущий мысль, с интригой, абсурдным сюжетом и, возможно, прекрасной игрой актерской- должен быть очень талантливым режиссер! Но в данном театре такого, по видимому, нет... Да и обиженный автор пьесы тоже, наверное, не силен в написании пьес, а он наверное не знает, как они пишутся, что есть закон - завязка, интрига, кульминация, развязка ( и для всего в пьесе должно быть определенное время ), да и талантом не блещет!