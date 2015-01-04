Отзыв о Сканер Canon CanoScan LiDE 25

Достоинства: приемлемо сканирует, не требует дополнительного питания, удобное и функциональное ПО

Недостатки: не поддерживаются современные ОС, медленный

Несколько лет назад, на один из праздников, мне сделали очень хороший подарок – сканер Canon CanoScan LiDE 25, которым я до сих пор иногда пользуюсь. Тогда, получив такой подарок, конечно же, я был очень рад.

Внешне Canon CanoScan LiDE 25 ничем не отличается от других планшетных сканеров. Дизайн строгий, материал - матовый пластик. Впереди есть кнопки для быстрого вызова определенных функций – сканирование, печать отсканированного изображения, а так же отправка изображения по электронной почте (функции кнопок можно назначать самостоятельно при помощи программного обеспечения, идущего в комплекте со сканером).

Отличительной чертой сканера является его сравнительно небольшие вес (менее 1,5 кг) и толщина (чуть более 3 см).Легкий вес сканера, конечно, очень кстати при его транспортировке, но слишком легкая крышка сканера может вызвать неудобства при сканировании толстых книг. Иногда, если книга слишком упругая, приходится придерживать крышку сканера рукой, чтобы получить нормальное изображение. К тому же, конструкция крепления крышки такова, что при сканировании толстого источника крышка будет ложиться под углом. Но это проблема многих сканеров.

На нижней панели сканера есть переключатель, позволяющий заблокировать сканирующую головку, что полезно при транспортировке. Также, на нижней панели есть резиновые прокладки, не дающие сканеру скользить по столу).

Подключается сканер к компьютеру посредством интерфейса USB 1.1. Дополнительного питания сканер не требует – ему хватает питания, подающегося от USB-порта ПК.Canon CanoScan LiDE 25 рассчитан на сканирование листов A4. Скорость сканирования A4 зависит от качества сканирования и типа источника и варьируется от 10 до 45 секунд.Вот пример сканирования текста сканером Canon CanoScan LiDE 25(подозреваю, что при загрузке на Отзовик, качество изображения испортится. В оригинале же всё очень чисто и не размазано).

А вот пример сканирования цветного изображения