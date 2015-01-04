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Сканер Canon CanoScan LiDE 25

Отзыв о Сканер Canon CanoScan LiDE 25
4.7
Все отзывы: 19
Рекомендуют 100%
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Отзывы19
ОписаниеФотогалерея
4
4 янв 2015
Отзыв рекомендуют 34 3

Отзыв: Сканер Canon CanoScan LiDE 25 - Хороший сканер, но нет поддержки современных ОС

Достоинства: приемлемо сканирует, не требует дополнительного питания, удобное и функциональное ПО
Недостатки: не поддерживаются современные ОС, медленный
Несколько лет назад, на один из праздников, мне сделали очень хороший подарок – сканер Canon CanoScan LiDE 25, которым я до сих пор иногда пользуюсь. Тогда, получив такой подарок, конечно же, я был очень рад.

Сканер Canon CanoScan LiDE 25


Внешне Canon CanoScan LiDE 25 ничем не отличается от других планшетных сканеров. Дизайн строгий, материал - матовый пластик. Впереди есть кнопки для быстрого вызова определенных функций – сканирование, печать отсканированного изображения, а так же отправка изображения по электронной почте (функции кнопок можно назначать самостоятельно при помощи программного обеспечения, идущего в комплекте со сканером).


Сканер Canon CanoScan Lide 25


Отличительной чертой сканера является его сравнительно небольшие вес (менее 1,5 кг) и толщина (чуть более 3 см).

Легкий вес сканера, конечно, очень кстати при его транспортировке, но слишком легкая крышка сканера может вызвать неудобства при сканировании толстых книг. Иногда, если книга слишком упругая, приходится придерживать крышку сканера рукой, чтобы получить нормальное изображение. К тому же, конструкция крепления крышки такова, что при сканировании толстого источника крышка будет ложиться под углом. Но это проблема многих сканеров.

Сканер Canon CanoScan Lide 25


На нижней панели сканера есть переключатель, позволяющий заблокировать сканирующую головку, что полезно при транспортировке. Также, на нижней панели есть резиновые прокладки, не дающие сканеру скользить по столу).

Сканер Canon CanoScan LiDE 25


Подключается сканер к компьютеру посредством интерфейса USB 1.1. Дополнительного питания сканер не требует – ему хватает питания, подающегося от USB-порта ПК.

Canon CanoScan LiDE 25 рассчитан на сканирование листов A4. Скорость сканирования A4 зависит от качества сканирования и типа источника и варьируется от 10 до 45 секунд.

Вот пример сканирования текста сканером Canon CanoScan LiDE 25
(подозреваю, что при загрузке на Отзовик, качество изображения испортится. В оригинале же всё очень чисто и не размазано).

Образец сканирования сканером Canon CanoScan LiDE 25


А вот пример сканирования цветного изображения

Образец сканирования сканером Canon CanoScan LiDE 25


В принципе, цвета сканер передал очень хорошо. Правда, оригинал несколько насыщеннее. Но это можно без труда подправить. Детали на изображении также переданы хорошо.

В комплекте со сканером, помимо самого драйвера сканера, идет еще различное ПО – какой-то графический редактор и приложение для распознания текста. Но для этих целей я привык использовать другие программы.

Сам драйвер сканера поддерживает только Windows 98/2000/XP/Vista. На моем новом компьютере с Windows 8 сканер работать не захотел, из-за чего долгое время мне приходилось подключать сканер к старому ноутбуку. Однако спустя почти год после написания этого отзыва, мне наконец удалось воспользоваться сканером и под Windows 8, правда, для этого пришлось установить стороннее ПО - VueScan.

Драйвер сканера имеет много настроек относительно качества сканирования, коррекции цветов, а так же исходящего формата изображения (поддержка PDF присутствует). Кроме того можно настроить область сканирования, а так же несколько областей, которые будут сохранятся в отдельные файлы (это удобно, например, при сканировании нескольких фотографий сразу).

В общем-то, сканер Canon CanoScan LiDE 25 достаточно неплох. Он отлично и достаточно быстро сканирует тексты. Хоть с цветными изображениями дела у него обстоят несколько хуже (прежде всего дело в скорости), все равно очень жаль, что производитель уже отказался от поддержки данной модели и теперь сканер, по сути, стал устаревшим из-за невозможности с ним работать на современных ОС.
Время использования 5 лет
Стоимость 1800 ₽
Год выпуска/покупки 2009
Общее впечатление Хороший сканер, но нет поддержки современных ОС
Моя оценка
4
Рекомендую друзьямДА

Комментарии к отзыву3

AlexeYexelA
9 мар 2018 в 02:16
Ну почему не работаю стандартные драйвера и в современных ОС!) Наверное, потому что в "свойствах системы" в "переменные среды" надо в "Path" прописать строчку "C:\Windows\twain_32CNQL25" и все заработает!) Windows 10 полет нормальный!)
PS. Проверено на Windows 7 тоже работает!)
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sserrrega
10 мар 2018 в 16:04
Ваш комментарий побудил меня снова "поиграться" с этим сканером, ибо во VueScan мне не всё нравится.
Итак, во-первых, на сайте производителя появился драйвер и для Win7 (в т.ч. x64). В прочем, скорей всего, это тот же драйвер, что выпускали для Vista. Не помню - пробывал ли я раньше работать со сканером на семерке.
Во-вторых, у меня таки получилось подружить этот сканер с Win10, хотя с Win8 как я только не изгалялся… Кстати, Ваш способ даже не потребовался. (И Вы, наверное, пропустили слеш в пути C:\Windows\twain_32\CNQL25)
Интересно, что на Win10x64 установился драйвер от WinXPx86, а от Win7x64 не захотел.
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sserrrega
10 мар 2018 в 16:07
Если кому-то потребуется, то вот инструкция по установке драйвера к Canon LiDE 25 на Windows 10 x64:
Ищем на официальном сайте Canon загрузки для данного сканера и качаем для него драйвер ScanGear CS для Windows XP x86.
При помощи архиватора (WinRar, например) разархивируем скачанный lide25vst11012ru.exe
Получаем SetupSG.exe. Его тоже разархивируем.
В результате ищем папку INSTAL~1 и запускаем из неё SETUP.EXE
Вот и всё. После этого качаем и устанавливаем ПО CanoScan Toolbox (если нужно). У Toolbox одна версия на все Windows.
Драйвер давно не обновляется, так что вряд ли что-то поменяется. На этом всё.
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