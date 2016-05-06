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Порошок Top House OxyPlus для посудомоечных машин

Отзыв о Порошок Top House OxyPlus для посудомоечных машин
3.8
Все отзывы: 4
Рекомендуют 75%
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Отзывы4
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4
6 мая 2016
Отзыв рекомендуют 10 4

Отзыв: Порошок Top House OxyPlus для посудомоечных машин - Не плох!

Достоинства: Хорошо промывает посуду, практически не имеет запаха.
Недостатки: Не удобная упаковка, нет дозатора
Для мытья посуды в посудомоечной машине предпочитаю специальные порошки, а не таблетки. Эффект с использованием порошка, соли и ополаскивателя мне понравился больше, чем от таблеток, хотя таблетки все это содержат, но кто знает может найду которые мне понравятся.


Вместе с Солью Uni Plus и ополаскивателем TopHouse муж за баллы с небольшой доплатой купил в Технопарке порошок для посудомоечных машин TopHouse OXYPLUS.

порошок TopHouse OXYPLUS



Вес порошка 1 кг, страна производитель Франция.

порошок TopHouse OXYPLUS



порошок TopHouse OXYPLUS


Производитель заявляет, что порошок эффективно удаляет загрязнения, защищает стеклянную посуду, обладает антибактериальным эффектом.
Да загрязнения он удаляет. На счет защиты стеклянной посуды и антибактериального эффекта ничего не могу сказать, т. к. не пойму как я могу это проверить.

порошок TopHouse OXYPLUS


Упаковка вполне удобная с ручкой, но вот само горлышко для извлечения порошка мне кажется большим, нет дозатора, поэтому я часто просыпаю порошок мимо резервуара.
Тоже самое касается и ополаскивателя TopHouse, в нем не удобный дозатор и упаковка.
В этом плане порошок Finish Classic удобнее, у него есть дозатор, вот если бы содержимое и упаковку поменять местами... я наверное так и сделаю, сохраню бутылку от Finish Classic и после покупки TopHouse пересыплю его.

порошок TopHouse OXYPLUS



порошок TopHouse OXYPLUS



Порошок мелкий, белого цвета, запаха на посуде после него не остается, что не скажешь о Finish Classic.

порошок TopHouse OXYPLUS

Время использования регулярно
Стоимость 700 ₽
Год выпуска/покупки 2016
Общее впечатление Не плох!
Моя оценка
4
Рекомендую друзьямДА

Комментарии к отзыву4

Lacrimosa7002
6 мая 2016 в 10:55
ну и цена…
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besta
6 мая 2016 в 11:19
да муж долго не решался на покупку посудомойки только из-за стоимости всех необходимых средств, но я его уговорила, в посудомойке можно же не только посуду мыть, но и кепки стирать)))
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Natalia09
6 мая 2016 в 17:10
больше двух лет пользуюсь порошками, а не таблетками, куда экономичнее получается)))
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besta
6 мая 2016 в 20:44
вот и мне порошки приглянусь больше чем таблетки
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