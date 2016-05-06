Отзыв о Порошок Top House OxyPlus для посудомоечных машин

Достоинства: Хорошо промывает посуду, практически не имеет запаха.

Недостатки: Не удобная упаковка, нет дозатора

Для мытья посуды в посудомоечной машине предпочитаю специальные порошки, а не таблетки. Эффект с использованием порошка, соли и ополаскивателя мне понравился больше, чем от таблеток, хотя таблетки все это содержат, но кто знает может найду которые мне понравятся.Вместе с Солью Uni Plus ополаскивателем TopHouse муж за баллы с небольшой доплатой купил в Технопарке порошок для посудомоечных машин TopHouse OXYPLUS.

Вес порошка 1 кг, страна производитель Франция.

Производитель заявляет, что порошок эффективно удаляет загрязнения, защищает стеклянную посуду, обладает антибактериальным эффектом.Да загрязнения он удаляет. На счет защиты стеклянной посуды и антибактериального эффекта ничего не могу сказать, т. к. не пойму как я могу это проверить.

Упаковка вполне удобная с ручкой, но вот само горлышко для извлечения порошка мне кажется большим, нет дозатора, поэтому я часто просыпаю порошок мимо резервуара.Тоже самое касается и ополаскивателя TopHouse, в нем не удобный дозатор и упаковка.В этом плане порошок Finish Classic удобнее, у него есть дозатор, вот если бы содержимое и упаковку поменять местами... я наверное так и сделаю, сохраню бутылку от Finish Classic и после покупки TopHouse пересыплю его.

Порошок мелкий, белого цвета, запаха на посуде после него не остается, что не скажешь о Finish Classic.