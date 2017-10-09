Отзыв о Услуга Фокстрот "Экстра Сервис"

Достоинства: нет

Недостатки: обманом впаривают бесполезную услугу, хамство сотрудников магазина

Услуги, подобные «Экстра Сервису» от «Фокстрота» есть у многих сетей бытовой электроники и об их бесполезности и агрессивном навязывании известно уже давно.Суть подобных услуг в том, что при покупке различной электроники, в магазине предлагают приобрести еще и «расширенную гарантию» или «страховку», которая якобы покрывает ремонт товара в ряде не гарантийных случаев. При этом по окончании действия этой «расширенной гарантии», если покупатель ей не воспользовался, то он может получить скидку на следующую покупку. Условия получения этой скидки могут быть разными. В каких-то магазинах, эта скидка не может превышать какого-то процента от стоимости товара, в других может и полностью покрыть стоимость товара (в рамках стоимости этой самой «гарантии», естественно). И далеко не каждый товар можно приобрести по этой скидке. При этом есть жесткие временные рамки, в течение которых можно воспользоваться скидкой. Пришел на день позже – и ничего уже не получишь. Естественно, данный «развод» рассчитан на то, что за два года действия этой услуги, покупатель забудет о её существовании и вспомнит о ней, когда будет уже слишком поздно.Так было с моими родителями – несколько лет назад они купили стиральную машинку в кредит, всё в том же «Фокстроте». Консультант в магазине тогда сообщил, что приобрести товар в кредит можно только вместе с «услугой дополнительного обслуживания». Родители, как и многие другие, повелись на это. Понимание того, что данное требование консультанта нигде не прописано и, по сути, является незаконным, пришло уже потом. О возможности вернуть за неё деньги вспомнили лишь через месяц после окончания действия этой самой «гарантии». Естественно, к тому моменту все сроки уже прошли, так что получилось, что мои родители заплатили за воздух.

Конечно, обвинять в [Цензура] сеть магазинов электроники «Фокстрот» в данном случае можно лишь за обман при покупке товара. В остальном же, вероятно, их схема вполне легальна, хоть и рассчитана на забывчивость покупателей и их неспособность вовремя сориентироваться. Именно по этой причине в последние годы сколь-нибудь дорогую технику я предпочитаю покупать в Интернет-магазинах, где никто не стоит над душой, можно спокойно выбрать товар, ознакомиться с его характеристиками, прочесть про него обзоры и отзывы, а от всех навязываемых дополнительных услуг можно легко отказаться, сняв галочки с соответствующих пунктов. А вот в подобных «Фокстроту» сетях консультанты сильно заинтересованы в том, чтобы впарить покупателю побольше, а в случае отказа, иногда, даже начинают спорить, используя интонацию на подобие «ты что, идиот, что отказываешься от этой крутой и бесполезной ерунды?».Но, собственно, данный отзыв задуман не с целью описать то, что было лет пять назад, а о случае, произошедшем менее двух недель назад с другими моими родственниками.

Итак, пошли мои родственники в «Фокстрот» в городе Северодонецке выбирать новый телевизор. И выбрали. На вопрос к консультанту о сроке гарантийного обслуживания, сотрудник магазина ответил, что на выбранный телевизор гарантия распространяется в течение 14 дней со дня покупки. Еще раз: телевизор почти за 7 тысяч гривен (15 тысяч рублей) продается с гарантией сроком ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ДНЕЙ!Но, конечно же, заботливый консультант предложил приобрести за 899 гривен услугу «Экстра Сервис» сроком на 2 года «расширенного гарантийного обслуживания»... Я не знаю, чем думали мои родственники, когда вот так вот просто покупали телевизор с «14-дневной гарантией» от производителя, да еще и отдали дополнительно 900 гривен за эту ерунду...

Когда я об этом услышал, первое, что мне пришло в голову – это то, что родственникам втюхали либо какую-то контрабанду, либо еще какой-то «левак». То, что сотрудник магазина так беспринципно солгал ради продажи «Экстра Сервиса» я и представить не мог – это же не рынок какой-то, а солидная сеть с магазинами по всей стране. По крайней мере тогда я еще так думал, хоть и с натяжкой.И вот, уже через неделю телевизор вышел из строя. Тогда я уже узнал у родственников его модель (Bravis LED-32E3000 Smart+T2) и первым делом зашел на сайт «Фокстрота» и о чудо! Там был указан срок гарантии производителя, составляющий 12 месяцев! А потом еще и родственники заглянули в гарантийный талон, где был указан этот же срок.Само собой, я стал убеждать родственников потребовать возврата денег за [Цензура] втюханную «расширенную гарантию». Было бы неплохо вернуть в магазин и сломанный телевизор, но само собой, никто бы его не принял. Только в сервисный центр. Но мои родственники таки потащили его в магазин. И здесь снова случилось чудо – там он заработал, как ни в чем не бывало. И вот тут бы стоило им вернуть телевизор, раз уж с ним всё в порядке, но не сообразили сразу. Ну, по крайней мере, они вспомнили об «Экстра Сервисе». Как только родственники заикнулись о его возврате, сразу же налетела толпа сотрудников «Фокстрота», которые стали вешать лапшу о том, какая эта классная штука и что возвращать её ну совсем глупо. Причем говорили они всё это в достаточно грубой и, по словам родственников, даже в хамской форме. Но деньги таки вернули.О ремонте техники по этой самой «расширенной гарантии» я мало что могу сказать. В качестве примера могу привести лишь одного своего товарища. По этой «гарантии» он ремонтировал в «Фокстроте» ноутбук. Ремонт длился несколько месяцев и стоил моему товарищу немало нервов.Что касается возврата денег по окончании действия «Экстра Сервиса». Как это ни странно, но нескольким моим знакомым таки удавалось купить новый товар за потраченные на эту «страховку» деньги. Но и с этим связаны некоторые риски. Во-первых, что делать, если магазин вдруг закроется? Для небольших городов это особенно актуально. И еще. Что можно будет купить через два-три года на потраченные сегодня 900 гривен? К сожалению, дефляция для нашей страны совсем не свойственна. А потому есть немалая вероятность, что эти деньги будут стоить и в два, и в три раза меньше, чем сейчас.В общем, покупать услугу «Экстра Сервис» от сети супермаркетов электроники «Фокстрот» я не рекомендую. Как, впрочем, и не рекомендую покупать аналогичные услуги и в других магазинах. Да и сами магазины не рекомендую. И меня, в общем-то, возмущают даже не столько условия данной услуги, сколько та агрессивная манера сотрудников «Фокстрота» её «впаривать» покупателям. Гонясь за ростом продаж, они не брезгуют использовать откровенно [Цензура] методы. Особенно отвратительно, когда на их удочку попадаются старики, как в данном случае.