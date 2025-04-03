ОтзывыВ городеАвтосервисы

Сеть автосервисов "Transmission ONE" (быв. "T-ONE Automotive") (Россия, Москва) - отзывы

Отзыв о Сеть автосервисов "Transmission ONE" (быв. "T-ONE Automotive") (Россия, Москва)
4.6
Отзывов: 161
Рекомендуют 89%
Официальный представитель
Добавить отзыв
ОписаниеФотогалерея
5

Ремонт автомобиля

Спасибо за качественное оказание услуг по ремонту автомобиля! Все отлично и на высшем уровне! При необходимости вернемся сюда еще!
Достоинства: Качество
Недостатки: Не обнаружено
Читать весь отзыв Отзыв рекомендуют 1 0
5

T-ONE грамотный и профессиональный сервис АКПП

T-one сервис нашел по рекламе, все думал куда поехать так как были варианты, но девушка на тел так убедительно и спокойно сказала мне привозите, разберемся с любой проблемой ) так собственно и получилось, привез свой...
Достоинства: Сервис профессиональный по АКПП
Недостатки: Минусов не обнаружил
Читать весь отзыв Отзыв рекомендуют 1 0
5

Все отлично!

Доступно объяснили, быстро починили. Рекомендую всем и каждому, особенно тем, кто не особо разбирается, так как все объясняют прямо на пальцах. Подбирают персонального мастера, который сопровождает вас от получения до выдачи автомобиля. Всегда на связи;
Достоинства: Скорость, качество
Недостатки: Нет
Читать весь отзыв Отзыв рекомендуют 1 0
5

Отлично

Ребята сделали ремонт АКПП быстро и с гарантией. Перед ремонтом прислали фото и согласоыали процесс ремонта. Был приемщик Дмитрий, огромное ему спасибо.
Достоинства: Быстро и надежно
Недостатки: Нет
Читать весь отзыв Отзыв рекомендуют 1 0
5

Ремонт коробки

Мастер приемщик Дмитрий. В сервисе очень доброжелательный коллектив! Работают оперативно, не навязчиво напоминают о времени записи! Мастера используют чехлы при приеме машины и обширно консультируют по интересующим вопросам. Очень удобно что после готовности можно оставить...
Достоинства: Удобное месторасположение Вежливые сотрудники
Недостатки: Отсутствуют минусы
Читать весь отзыв Отзыв рекомендуют 1 0
5

Очень понравилось

Достойный сервис. спасибо большое мастерам и сотрудникам, очень приятные молодые люди, все объяснили, помогли. Цена, качество!
Достоинства: Достойный сервис.спасибо большое мастерам и сотрудникам, очень приятные молодые люди, все объяснили, помогли. Цена, качество!
Недостатки: Не заметила
Читать весь отзыв Отзыв рекомендуют 1 0
5

Отлично

Обращаюсь в T-one второй раз, необходимые запчасти имеются в наличии, поэтому на устранение неисправности потребовалось немного времени. Сделали диагностику, сняли коробку, перебрали и установили на место за пару дней. Спасибо мастеру-приемщику Дмитрию.
Достоинства: Качественный быстрый ремонт, имеются запчасти в наличии
Недостатки: Нет
Читать весь отзыв Отзыв рекомендуют 1 0
5

В очередной раз все отлично

Ремонтирую коробку уже второй раз в этом сервисе. Первый раз менял сцепление, сейчас поменял гидравлическую часть. Гольф 7, коробка дку 200. Работой и стоимость очень доволен;
Достоинства: Скоро работы, качество
Недостатки: Клиентская зона
Читать весь отзыв Отзыв рекомендуют 1 0
5

Отличный автосервис!

Отличный автосервис! Обращался не однократно! Все работы выполняются быстро и качественно!!! Хорошее отношение к клиентам, вежливые сотрудники! Очень рекомендую данный автосервис!!!
Достоинства: Качество выполняемых работ!
Недостатки: Нет
Читать весь отзыв Отзыв рекомендуют 1 0
5

супер

Отличный сервис! Сделали все качественно и быстро Ребята отзывчивые, во всем помогли. Отдельное спасиб Дмитрию, очень приятный и отзывчивый молодой человек;
Достоинства: сервис, качество, скорость
Недостатки: не заметила
Читать весь отзыв Отзыв рекомендуют 1 0
5

ребята молодцы

Привез снятую коробку, не отказались, сделали все в один день, порекомендовали, как дальше адаптировать и какие вложения будут следующими. Отдельное спасибо Дмитрию, провел, все объяснил, был на связи во время адаптации, все работает, ребята знают...
Достоинства: молодцы
Недостатки: нет
Читать весь отзыв Отзыв рекомендуют 1 0
5

Отличный сервис

Работают профессионально. Менял мехатроник на Octavia 1.8, предложили несколько вариантов решения с разными сроками и ценами. Выбрал поставить восстановленный. Цена приятная, поменяли за пару часов. По коробке буду обращаться только сюда.
Достоинства: Цена, Качество, Скорость,Компетентность, Наличие запчастей
Недостатки: Отсутствуют
Читать весь отзыв Отзыв рекомендуют 1 0
5

Качественная замена сцепления на коробке DSG.

Менял сцепление, коробка DSG, Фольксваген Пассат СС. Сделали быстро, качественно. Советую! Мастера хорошие, все объяснили, рассказали, доволен работой!
Достоинства: Быстро и качественно.
Недостатки: Нет
Читать весь отзыв Отзыв рекомендуют 1 0
5

Все понравилось, цены адекватные

отработано хорошо, обо всем предупредили заранее, сюрпризов с ценами не было. Качество работ проверит время, но пока все работает четко. Мастер общался по делу, вопросов нет, по клиентскому сервису есть нюансы, но это мелочи, по...
Достоинства: Четко, по делу, цены адекватные, за работу отвечают
Недостатки: мало людей на приемке, все в работе
Читать весь отзыв Отзыв рекомендуют 1 0
5

Быстрое и качественное обслуживание

Обратился в компании по совету. Остался очень доволен. Сделали машинку в кротчайшие сроки. Все комплектующие были в наличии. После обкатки заехал поменять масло, работу выполнили за 40 минут и сделали небольшую скидку. Всем рекомендую;
Достоинства: Быстро Качественно Всегда есть записи
Недостатки: Нет
Читать весь отзыв Отзыв рекомендуют 1 0
5

Т-one

Благодарю агрегатчика Александра и весь персонал Т-one, за хорошо проделанную работу, за ремонт акпп в шкода октавиа. Рекомендую данный сервис, ребята знают свое дело.
Достоинства: Ребята молодцы, все сделали как нужно.
Недостатки: Нет
Читать весь отзыв Отзыв рекомендуют 1 0
5

Dsg

Всё отлично поменяли маховик, сцепу и мехатроник dsg 7 dq200. Сотрудники Дмитрий/Айнур зарекомендовали себя как профессионалы. Спасибо;
Достоинства: Быстро
Недостатки: Нет
Читать весь отзыв Отзыв рекомендуют 1 0
5

Отличная работа!

Сервис рекомендую, все очень доступно объяснили, ремонт сделали качественно и быстро! По ходу выполнения работ направляли фото!
Достоинства: Быстро и качественно
Недостатки: Не увидела
Читать весь отзыв Отзыв рекомендуют 1 0
5

Ремонт DSG500

Все отлично, быстро, профессионально. Удобный заезд, отремонтировали коробку, дали рекомендации, через 1000км поменяли масло. Всё супер;
Достоинства: Быстро и качественно
Недостатки: Не нашёл, если только запись заранее (очередь)
Читать весь отзыв Отзыв рекомендуют 1 0
5

Потрясающий сервис, отличное качество по доступной цене

Решил попробовать этот сервис по рекомендации друзей! Сегодня забрал свой ww golf plus, заменили масло и сделали адаптацию dsg. Все прошло отлично, хоть и забыли позвонить о готовности, ничего страшногоВыдали заказ наряд о ремонте, дали...
Достоинства: Квалифицированный персонал, доступные цены, удобное расположение, отличное качество выполненных работ.
Недостатки: Не заметил
Читать весь отзыв Отзыв рекомендуют 1 0
5

Дсг Dq200

В первую очередь огромное спасибо всем, кто принимал участие в ремонте, доставке, диагностике... Отличная работа диспетчера, приняли заявку, вызвали эвакуатор, чз 20 мин машина уже ехала в сервис, диагностика ремонт заняли около суток, проблема была...
Достоинства: Быстро, надёжно,
Недостатки: На эвакуаторе сложный заезд
Читать весь отзыв Отзыв рекомендуют 1 0
5

Отличное!

Спасибо мастерам, что сделали всё качественно и быстро. Начнём сначала. Замигала ошибка на приборке, затем коробка упала в аварию. Помог перезапуск двигателя, до дома доехал вроде без происшествий. Решил, что на следующий день никаких дел...
Достоинства: Прозрачно
Недостатки: Нет
Читать весь отзыв Отзыв рекомендуют 1 0
5

Положительное

Качественное обслуживание, сервис. Выполнение работ в назначеные сроки. Здоровый автомобиль))) уверенность в завтрашнем дне. Всё замечательно;
Достоинства: Качество обслуживания
Недостатки: Не выявлено
Читать весь отзыв Отзыв рекомендуют 0 0
5

Отличная компания

Обратился с проблемой замена сепараторной пластины для мехатроника кпп dq500 на tiguan 2019 года, мастер очень отзывчивый специалист. все рассказал о проблемах моей машины, дал рекомендации по эксплуатации авто, предупредил какие могут быть неисправности при...
Достоинства: В сервисе чисто,на подьемниках дорогие иномарки.люди обращаются,значит сервис хороший.
Недостатки: Минусов нет никаких.обещали слелать в чечении 4х часов.в итоге в течении часа все сделали.можно посмотреть как работает мастер.все на виду.
Читать весь отзыв Отзыв рекомендуют 0 0
4

Хороший сервис, но с нюансом

приезжал на замену сцепления dsg-7, по телефону заранее созвонились, обговорили цену и дату записи(я сам не из Москвы) по приезде в сервис цена немного изменилась(оказывается за замену игольчатого подшипника нужно доплатить), но это не критично...
Достоинства: качество работы
Недостатки: ценообразование
Читать весь отзыв Отзыв рекомендуют 0 0
5

Все супер.работали быстро и качественно.

Объяснили проблемы и решили их. Получил нужные советы и квалифицированные рекомендации на будущее. Персоонал проявил себя с самой лучшей стороны. Рекомендую для посещения при появлении проблем.
Достоинства: Все понравилось
Недостатки: Нет
Читать весь отзыв Отзыв рекомендуют 0 0
5

Все на высшем уровне

Благодарим сотрудников за оперативное и быстрое устранение и ремонт. Поздравляем с Наступающем НОВЫМ ГОДОМ ! ЖЕЛАЕМ ВСЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ .
Достоинства: За оперативность, внимательность и качественное обслуживание.
Недостатки: Нет
Читать весь отзыв Отзыв рекомендуют 0 0
5

Ремонт коробки

Ремонт коробки произвели очень быстро! Отличные мастера, шикарное отношение! Качество работы на уровне! Всем знакомым буду рекомендовать сервис! Спасибо огромное! Машина получила новую жизнь )
Достоинства: Качество быстрота отношение
Недостатки: Нет
Читать весь отзыв Отзыв рекомендуют 0 0
1

Безответственное отношение к работе. наплевательское отношение к клиентам.

Не рекомендую никому этот автоцентр. 1. Обманывают по срокам, обещали за 1 день сделать работу, вернули машину через 3 дня после настойчивых звонков. 2. Не вернули замененные детали. 3. Самое ужасное : - не закрыли...
Достоинства: нет
Недостатки: халатность.
Читать весь отзыв Отзыв рекомендуют 2 2
5

Отличный сервис

Был на замене масла в моторе и в dsg. Поменяли быстро, обратная связь хорошая. Всем рекомендую.
Достоинства: Быстро, ответственно
Недостатки: Нет
Читать весь отзыв Отзыв рекомендуют 23 0
5

Только положительные

Очень срочно необходимо было выявить причину дерганий и проблему с набором скорости. Нашли данный сервис, созвонились и в этот же день нас приняли, осмотрели и вынесли приговор, все очень быстро и качественно. Приемщику Кириллу отдельное...
Достоинства: Оперативность, качество
Недостатки: Не выявили
Читать весь отзыв Отзыв рекомендуют 23 0
3

Сервис в тц рио - долго и некачественно

Прекрасная бесплатная диагностика. Очень, очень долгий ремонт в течение 10 дней. Ремонт не очень хорошими специалистами, после которых стало течь масло из коробки (выяснил уже на другом сервисе, т. к. на этом, при возобновлении симптомов...
Достоинства: Удобное расположение, очень вежливый персонал
Недостатки: Долгий ремонт, невыполнение гарантийных обязательств
Читать весь отзыв Отзыв рекомендуют 0 5
5

Отличное

Неожиданно вышел из строя маховик + сцепление на dsg7. Решил обратится в данный сервис и не прогадал. Мастер-приемщик объяснил все нюансы замены и успокоил мои переживания. Вскрытие показало, что начало давить масло из под переднего...
Достоинства: Быстро, качественно, хорошая цена на комплекс проведённых работ
Недостатки: Не обнаружил
Читать весь отзыв Отзыв рекомендуют 24 0
5

Отлично!

Очень хороший сервис. Ребята относятся к работе ответственно, все сделали оперативно. Цены на услуги одни из самых низких. Качеством работы доволен. Рекомендую всем!! м;
Достоинства: Цена, качество и отношение к работе.
Недостатки: Нет
Читать весь отзыв Отзыв рекомендуют 25 0
5

Специализированный сервис.

Была запланирована замена сцепления на Skoda Yeti 2011. В результате оказалось, что есть скрытые проблемы. Привезла машину 03.09.24 забрала 07.09.24. Через 1000 км. провели адаптацию и сказали, что все хорошо. Будем надеяться на лучшее.
Достоинства: Бесплатная диагностика.
Недостатки: Из-за скрытых проблем в коробке ремонт затянулся.
Читать весь отзыв Отзыв рекомендуют 20 0
5

Отлично. Замена мехатроника на Октавии

Приехал на эвакуаторе, приняли без очереди, Сделали бесплатно диагностику. Как я и думал накрылся мехатроник. Думал всё, приговор, отъездился. Но нет, через день забрал готовую. Теперь ездит как новая, моя Октавия. Всё профессионально. Приемщик похоже...
Достоинства: Быстро, качественно
Недостатки: Пока не обнаружил, надеюсь и не будет.
Читать весь отзыв Отзыв рекомендуют 25 0
2

Очень плохо, не рекомендую.

Добрый день! Вчера забрал машину из сервиса. Потратил много нервов, времени и денег! Буду теперь думать, как разобраться в сложившейся ситуации, машина недоделана, с замененными запчастями обманули, мои, которые меняли вернули не все( может и...
Достоинства: Нет
Недостатки: Во всем
Читать весь отзыв Отзыв рекомендуют 0 8
5

Замена сцепления и маховика кпп DQ200

Все сделали быстро качественно запчасти все в наличии европа заменили за день приехал в обед уехал вечером. Сделали диагностику показали что еще не исправно посоветовали что надо заменить. Вежливое общение с клиентами. Ребята отличные свою...
Достоинства: Профессионалы своего дела.
Недостатки: нет
Читать весь отзыв Отзыв рекомендуют 22 0
5

Отличный сервис

Хочу поблагодарить автосервис T-ONE! Попал в неприятную ситуацию в отпуске. Приехал из Подмосковья в Санкт-Петербург в июле. Через неделю машина встала и не видит коробку передач. При считывании ошибок увидел новую для себя проблему U0101,3...
Достоинства: Качество, клиентоориентированность.
Недостатки: Не обнаружил
Читать весь отзыв Отзыв рекомендуют 24 1
5

Сервис понравился

Обращался в этот сервис по ремонту дсг 7. Машина своим ходом доехать не смогла. Оперативно вызвали эвакуатор и доставили машину. На следующий день машина была готова (хорошо что все запчасти были в наличии). После ремонта...
Достоинства: Запчасти в наличии
Недостатки: Нет
Читать весь отзыв Отзыв рекомендуют 23 0
12345

Отзывы на аналоги:

5.0
Монтажная паста-герметик Fischer Automotive One
 5.0
Прокладка приемной трубы Fischer Automotive One
 2.0
Картридер TinyDeal Android Robot Style USB 2.0 High Speed Transmission Micro SD/ T-Flash Card Reader with String CCR-90056
 5.0
Гель-ревитализант Xado 1 Stage Transmission
 5.0
Масло для АКПП Automatic Transmission Fluid Type T-IV