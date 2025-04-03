Сеть автосервисов "Transmission ONE" (быв. "T-ONE Automotive") (Россия, Москва) - отзывы

T-one сервис нашел по рекламе, все думал куда поехать так как были варианты, но девушка на тел так убедительно и спокойно сказала мне привозите, разберемся с любой проблемой ) так собственно и получилось, привез свой...
Доступно объяснили, быстро починили. Рекомендую всем и каждому, особенно тем, кто не особо разбирается, так как все объясняют прямо на пальцах. Подбирают персонального мастера, который сопровождает вас от получения до выдачи автомобиля. Всегда на связи;
Мастер приемщик Дмитрий. В сервисе очень доброжелательный коллектив! Работают оперативно, не навязчиво напоминают о времени записи! Мастера используют чехлы при приеме машины и обширно консультируют по интересующим вопросам. Очень удобно что после готовности можно оставить...
Обращаюсь в T-one второй раз, необходимые запчасти имеются в наличии, поэтому на устранение неисправности потребовалось немного времени. Сделали диагностику, сняли коробку, перебрали и установили на место за пару дней. Спасибо мастеру-приемщику Дмитрию.
Достоинства: Качественный быстрый ремонт, имеются запчасти в наличии
Привез снятую коробку, не отказались, сделали все в один день, порекомендовали, как дальше адаптировать и какие вложения будут следующими. Отдельное спасибо Дмитрию, провел, все объяснил, был на связи во время адаптации, все работает, ребята знают...
Работают профессионально. Менял мехатроник на Octavia 1.8, предложили несколько вариантов решения с разными сроками и ценами. Выбрал поставить восстановленный. Цена приятная, поменяли за пару часов. По коробке буду обращаться только сюда.
Достоинства: Цена, Качество, Скорость,Компетентность, Наличие запчастей
отработано хорошо, обо всем предупредили заранее, сюрпризов с ценами не было. Качество работ проверит время, но пока все работает четко. Мастер общался по делу, вопросов нет, по клиентскому сервису есть нюансы, но это мелочи, по...
Достоинства: Четко, по делу, цены адекватные, за работу отвечают
Обратился в компании по совету. Остался очень доволен. Сделали машинку в кротчайшие сроки. Все комплектующие были в наличии. После обкатки заехал поменять масло, работу выполнили за 40 минут и сделали небольшую скидку. Всем рекомендую;
Достоинства: Быстро Качественно Всегда есть записи
Решил попробовать этот сервис по рекомендации друзей! Сегодня забрал свой ww golf plus, заменили масло и сделали адаптацию dsg. Все прошло отлично, хоть и забыли позвонить о готовности, ничего страшногоВыдали заказ наряд о ремонте, дали...
Достоинства: Квалифицированный персонал, доступные цены, удобное расположение, отличное качество выполненных работ.
В первую очередь огромное спасибо всем, кто принимал участие в ремонте, доставке, диагностике... Отличная работа диспетчера, приняли заявку, вызвали эвакуатор, чз 20 мин машина уже ехала в сервис, диагностика ремонт заняли около суток, проблема была...
Спасибо мастерам, что сделали всё качественно и быстро. Начнём сначала. Замигала ошибка на приборке, затем коробка упала в аварию. Помог перезапуск двигателя, до дома доехал вроде без происшествий. Решил, что на следующий день никаких дел...
Обратился с проблемой замена сепараторной пластины для мехатроника кпп dq500 на tiguan 2019 года, мастер очень отзывчивый специалист. все рассказал о проблемах моей машины, дал рекомендации по эксплуатации авто, предупредил какие могут быть неисправности при...
Достоинства: В сервисе чисто,на подьемниках дорогие иномарки.люди обращаются,значит сервис хороший.
Недостатки: Минусов нет никаких.обещали слелать в чечении 4х часов.в итоге в течении часа все сделали.можно посмотреть как работает мастер.все на виду.
приезжал на замену сцепления dsg-7, по телефону заранее созвонились, обговорили цену и дату записи(я сам не из Москвы) по приезде в сервис цена немного изменилась(оказывается за замену игольчатого подшипника нужно доплатить), но это не критично...
Не рекомендую никому этот автоцентр. 1. Обманывают по срокам, обещали за 1 день сделать работу, вернули машину через 3 дня после настойчивых звонков. 2. Не вернули замененные детали. 3. Самое ужасное : - не закрыли...
Очень срочно необходимо было выявить причину дерганий и проблему с набором скорости. Нашли данный сервис, созвонились и в этот же день нас приняли, осмотрели и вынесли приговор, все очень быстро и качественно. Приемщику Кириллу отдельное...
Прекрасная бесплатная диагностика. Очень, очень долгий ремонт в течение 10 дней. Ремонт не очень хорошими специалистами, после которых стало течь масло из коробки (выяснил уже на другом сервисе, т. к. на этом, при возобновлении симптомов...
Достоинства: Удобное расположение, очень вежливый персонал
Неожиданно вышел из строя маховик + сцепление на dsg7. Решил обратится в данный сервис и не прогадал. Мастер-приемщик объяснил все нюансы замены и успокоил мои переживания. Вскрытие показало, что начало давить масло из под переднего...
Достоинства: Быстро, качественно, хорошая цена на комплекс проведённых работ
Была запланирована замена сцепления на Skoda Yeti 2011. В результате оказалось, что есть скрытые проблемы. Привезла машину 03.09.24 забрала 07.09.24. Через 1000 км. провели адаптацию и сказали, что все хорошо. Будем надеяться на лучшее.
Достоинства: Бесплатная диагностика.
Недостатки: Из-за скрытых проблем в коробке ремонт затянулся.
Приехал на эвакуаторе, приняли без очереди, Сделали бесплатно диагностику. Как я и думал накрылся мехатроник. Думал всё, приговор, отъездился. Но нет, через день забрал готовую. Теперь ездит как новая, моя Октавия. Всё профессионально. Приемщик похоже...
Достоинства: Быстро, качественно
Недостатки: Пока не обнаружил, надеюсь и не будет.
Добрый день! Вчера забрал машину из сервиса. Потратил много нервов, времени и денег! Буду теперь думать, как разобраться в сложившейся ситуации, машина недоделана, с замененными запчастями обманули, мои, которые меняли вернули не все( может и...
Все сделали быстро качественно запчасти все в наличии европа заменили за день приехал в обед уехал вечером. Сделали диагностику показали что еще не исправно посоветовали что надо заменить. Вежливое общение с клиентами. Ребята отличные свою...
Хочу поблагодарить автосервис T-ONE! Попал в неприятную ситуацию в отпуске. Приехал из Подмосковья в Санкт-Петербург в июле. Через неделю машина встала и не видит коробку передач. При считывании ошибок увидел новую для себя проблему U0101,3...
Обращался в этот сервис по ремонту дсг 7. Машина своим ходом доехать не смогла. Оперативно вызвали эвакуатор и доставили машину. На следующий день машина была готова (хорошо что все запчасти были в наличии). После ремонта...