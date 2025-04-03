Сеть автосервисов "Transmission ONE" (быв. "T-ONE Automotive") (Россия, Москва) - отзывы

отработано хорошо, обо всем предупредили заранее, сюрпризов с ценами не было. Качество работ проверит время, но пока все работает четко. Мастер общался по делу, вопросов нет, по клиентскому сервису есть нюансы, но это мелочи, по...

Достоинства: Четко, по делу, цены адекватные, за работу отвечают

Недостатки: мало людей на приемке, все в работе