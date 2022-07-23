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Отзыв: Фильм "Мир Юрского периода. Господство." (2022) - К середине фильма оживилось )))

Достоинства: семки динозавров

Недостатки: скучно и за уши притянуто

Так уже из-за пандемии не ходила в кинотеатр. Это первый фильм после долгого перерва. Ждала большего. Фильм 160 минут идет. Из этих 160 минут, наверное, только вторая половина сделана нормально. В начале так скучно и размазано, видно, что вытягивали сюжет на деньги и время ( все можно было бы уложить 120 мин. стандартные). Так было скучно, да и по вету как то очень - не очень. Ни каких интересных и интригующих разговоров нет в этом фильме. А вот когда динозавры разгулялись- стало интересно смотреть. Фильм втягивают только динозавры... актеры и сюжет- нет. Но тоже могло быть не так много. Музыка слишком помпезная кое-где излишне. В общем, резюмирую, на динозавров приятно смотреть, но кино в принципе не интересное. Ходить на него или не ходить, советовать не буду. Можно конечно слегка время убить, если делать нечего.

Время использования 1 Стоимость 210 ₽ Общее впечатление К середине фильма оживилось ))) Моя оценка 2 Рекомендую друзьям ДА