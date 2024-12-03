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Компания International Business (Россия, Москва) - отзывы

Отзыв о Компания International Business (Россия, Москва)
4.5
Отзывов: 11
Рекомендуют 90%
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4

Мой отзыв об International Business положительный!

В своём отзыве о International Business расскажу всё подробно, чтобы никаких вопросов не осталось. Я то знаю сколько вопросов в головах у тех, кто только думает, стоит ли начинать этот путь, ведь еще 2 года...
Достоинства: Квалифицированные, надежные, ответственные
Недостатки: Нет таких
Читать весь отзыв Отзыв рекомендуют 3 2
5

К International Business замечаний нет

В первой половине 2022 года в московском офисе International Business я заключил Договор о предоставлении миграционных услуг с целью оформления гражданства Румынии. Сначала, конечно, в телефонном режиме мне рассказали как будет проходить сотрудничество и даже...
Достоинства: Работа на результат, приятны в общении, офис в центре
Недостатки: Не предусмотрена запись на парковку
Читать весь отзыв Отзыв рекомендуют 4 5
5

У International Business эталонное качество работы!

Лично для меня, компания International Business явный лидер на рынке миграционных услуг. Приятные в общении, ответственные, педантичные профессионалы своего дела. Это касается всех сотрудников компании, с которыми я общалась в процессе. В итоге, получила гражданство...
Достоинства: Реально помогают с гражданством
Недостатки: Не заметила
Читать весь отзыв Отзыв рекомендуют 2 0
5

Компания International Business работает на результат!

Труд сотрудников компании International Business вызывает уважение! Редко приходится работать с такого уровня профессионалами своего дела — последовательными, педантичными, пунктуальными, вежливыми. Все эти эпитеты в пользу сотрудничества с компанией International Business...
Достоинства: Профессионалы
Недостатки: Нет
Читать весь отзыв Отзыв рекомендуют 1 0
1

менеджер компании связался с нами, после негативного отзыва

Менеджер компании связался с нами, после написания негативного отзыва, надеемся все будет хорошо, говорят изменились правила подачи документов,
Достоинства: нет
Недостатки: пока больше минусов
Читать весь отзыв Отзыв рекомендуют 1 0
5

Благодарю International Business за работу

Хочу выразить искреннюю благодарность компании Интернешнл Бизнес, которая помогла мне без проблем получить гражданство в Болгарии. С самой первой консультации и до завершения сотрудничества команда компании продемонстрировала профессионализм и ответственность. Отдельно хочу отметить оперативность в...
Достоинства: Профессионалы
Недостатки: Не всё делается онлайн
Читать весь отзыв Отзыв рекомендуют 1 0
5

Гражданство получено, компания International Business молодцы!

Компания International Business занималась моим делом по получению гражданства Румынии и я довольна их работой. Наверное, стоит начать с того, что мой род походит из города Черновцы, Украина, поэтому я догадывалась о том, что у...
Достоинства: компания International Business помогла получить гражданство Румынии
Недостатки: справки по здоровью пришлось делать самостоятельно
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4

Выполнили свои обязательства

В 22 году задумался о получении второго гражданства и попал на рекламу. Договор ездил подписывать в московский офис International Business, почему то он у меня сразу вызвал доверие, поэтому я был спокоен все время ожидания...
Достоинства: офис в центре, вежливые сотрудники, работа по договору, выполнили обязательства
Недостатки: медицинские справки пришлось делать самому
Читать весь отзыв Отзыв рекомендуют 2 2
5

Компания работает на результат

Начала сотрудничество с компанией в 2022 году. Благодаря сотрудникам International Business я уверенно и без стресса прошла все этапы процедур и получила желаемое гражданство...
Достоинства: Паспорт на руках
Недостатки: Отсутствуют
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5

Толковые юристы

Приличная компания с толковыми юристами. Сотрудники знают своё дело и делают всё необходимое для получения результата. По организации работы - компания работает по договору, все сроки соблюдаются, ответственные сотрудники постоянно на связи. Наверное можно было...
Достоинства: Результат есть!
Недостатки: Нет
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5

Все супер

Сделали все качественно без обмана, все плохие отзывы обман! Буду советовать другим людям, которые хотят получить внж или гражданство...
Достоинства: Качество
Недостатки: Нет
Читать весь отзыв Отзыв рекомендуют 2 0

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