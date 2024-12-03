Компания International Business (Россия, Москва) - отзывы

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Мой отзыв об International Business положительный!
Достоинства: Квалифицированные, надежные, ответственные
Недостатки: Нет таких
Читать весь отзыв Отзыв рекомендуют 3 2
К International Business замечаний нет
Достоинства: Работа на результат, приятны в общении, офис в центре
Недостатки: Не предусмотрена запись на парковку
Читать весь отзыв Отзыв рекомендуют 4 5
У International Business эталонное качество работы!
Достоинства: Реально помогают с гражданством
Недостатки: Не заметила
Читать весь отзыв Отзыв рекомендуют 2 0
Компания International Business работает на результат!
Достоинства: Профессионалы
Недостатки: Нет
менеджер компании связался с нами, после негативного отзыва
Достоинства: нет
Недостатки: пока больше минусов
Благодарю International Business за работу
Достоинства: Профессионалы
Недостатки: Не всё делается онлайн
Гражданство получено, компания International Business молодцы!
Достоинства: компания International Business помогла получить гражданство Румынии
Недостатки: справки по здоровью пришлось делать самостоятельно
Выполнили свои обязательства
Достоинства: офис в центре, вежливые сотрудники, работа по договору, выполнили обязательства
Недостатки: медицинские справки пришлось делать самому
Читать весь отзыв Отзыв рекомендуют 2 2
Компания работает на результат
Достоинства: Паспорт на руках
Недостатки: Отсутствуют
Толковые юристы
Достоинства: Результат есть!
Недостатки: Нет
Все супер
Достоинства: Качество
Недостатки: Нет
Читать весь отзыв Отзыв рекомендуют 2 0
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