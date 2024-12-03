Компания International Business (Россия, Москва) - отзывы

В первой половине 2022 года в московском офисе International Business я заключил Договор о предоставлении миграционных услуг с целью оформления гражданства Румынии. Сначала, конечно, в телефонном режиме мне рассказали как будет проходить сотрудничество и даже...

Достоинства: Работа на результат, приятны в общении, офис в центре

Недостатки: Не предусмотрена запись на парковку